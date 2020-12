Réveillon du Nouvel An : que va dire Emmanuel Macron pour ses vœux ?

publié le 31/12/2020 à 08:19

"Espoir, unité, et vérité" pour l'année 2021. À quelques heures de tourner la page de l'année 2020, Emmanuel Macron prendra la parole jeudi 31 décembre à 20 heures pour les traditionnels vœux présidentiels. Outre le côté convenu, pour ne pas dire ringard, de cette tradition, l'exercice risque de s'avérer décevant après cette année noire.

Entre le couvre-feu et l'inquiétude sanitaires, les vœux du président vont être plus suivis que jamais. Les conseillers d'Emmanuel Macron ont annoncé "des surprises sur le fond et la forme" avec "un cap et de la visibilité pour 2021", mais les attentes risquent de se heurter à la réalité du moment.

En septembre dernier, le plan de relance concocté par le gouvernement devait lui aussi donner un cap et de la visibilité. Il s’est finalement fracassé sur la deuxième vague de l’épidémie. Un peu plus tard, fin novembre, Emmanuel Macron desserrait un peu l'étau du deuxième confinement pour "donner un cap et de l'espoir". Résultat, le porte-parole du gouvernement a avoué mercredi 30 décembre que les cinémas, théâtres et musées ne rouvriraient sûrement pas le 7 janvier, tout comme le 20 janvier pour les restaurateurs.

C’est bien tout le drame de ce virus. Imprévisible, insaisissable, vicieux, il est comme un brouillard épais qui empêche le moindre horizon de se dessiner. Le passage de 2020 à 2021 ne va pour l’instant rien y changer. Emmanuel Macron l'a d'ailleurs avoué en petit comité il y a quelques mois : le coronavirus est désormais le maître des horloges, plus lui.



Le vaccin, lueur d'espoir pour 2021

Au cours de son allocution, le président devrait également évoquer le vaccin, qui lui représente un espoir. L'Élysée sait qu'il ne s'agit pas d'une solution à court terme, et qu'il va falloir de longs mois pour le distribuer largement.

Il dira également que son action va continuer : le quinquennat n’est pas terminé avec la loi sur le séparatisme, avec le référendum écolo, des projets sur le grand âge et la dépendance. Les Français savent cependant déjà que la lumière ne reviendra pas comme par magie ce 31 décembre à minuit.