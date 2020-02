publié le 29/02/2020 à 07:44

19 nouveaux cas ont été annoncés, ce vendredi 28 février, portant ainsi à 57 le nombre total de patients atteints de la maladie en France. Dans l'Oise, on est toujours à la recherche du patient zéro, après la mort d'un enseignant et l'hospitalisation d'un autre habitant du département.

Au total, ce sont 18 personnes infectées dans ce département de la région Hauts-de-France. L'enseignant décédé, au milieu de la semaine, habitait Vaumoise. Il était conseiller municipal dans cette commune de 900 habitants où les rues sont désertes. "On ne voit plus grand monde. On ne comprend pas pourquoi le village n'a pas été confiné", confie Pascal, inquiet. "C'est sur, ça va venir. C’est une question de jours", poursuit-il.

Le professeur de 60 ans n'avait jamais quitté l'Oise avant de tomber malade. Maxime, un de ses élèves, se demande comment le virus a pu arriver dans son village : "Ça fait peur. Je me demande si je ne suis pas infecté", s'inquiète-t-il. La venue du ministre de la Santé Olivier Véran, vendredi 28 février, n'a pas calmé la peur de certains des habitants puisqu'ils n'ont pas réussi à lui poser directement des questions.

A retrouver également dans ce journal

Cinéma - La cérémonie des Césars a eu lieu hier soir à la Salle Pleyel, à Paris. Roman Polanski, visé par des accusations de viol, a reçu 3 récompenses dont celui de "meilleur réalisateur". L'actrice Adèle Haenel a quitté la salle.

Paris - Des incendies ont éclaté avant le concert de la star congolaise Fally Ipupa, autour de l'Accord Hotel Arena, hier soir.

Fait divers - 5 tonnes de cannabis ont été saisies, hier, en Seine-Saint-Denis. 7 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue.