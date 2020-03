Coronavirus : une femme contaminée pour la seconde fois au Japon

publié le 28/02/2020 à 22:58

Le phénomène est inquiétant : une Japonaise a été contaminée au nouveau coronavirus pour la seconde fois, a annoncé le gouvernement de la préfecture d'Osaka, jeudi 27 février 2020. Il s'agit du seul cas de double contamination au Covid-19 dans le pays qui comptait vendredi 210 cas et huit décès. Des cas de second diagnostic positif ont toutefois déjà été rapportés en Chine.

La patiente, une femme âgée d'une quarantaine d'années et travaillant à bord d'un bus touristique, avait pu quitter l'hôpital le 1er février après avoir été testée positive au Covid-19 fin janvier, comme le rapportent nos confrères de Ouest-France. Ce cas pousse les autorités japonaises à garder une trace de l'état de santé des patients ayant quitté les établissements de soin.

Des experts planchent en ce moment même sur les causes d'un test positif après une première guérison. "Une fois que vous avez été infecté, le virus pourrait rester en sommeil et avec des symptômes minimes, et vous pouvez ensuite avoir une aggravation s’il parvient jusqu’aux poumons", estime Philip Tierno Jr., professeur en microbiologie et pathologie à l’école de médecine de l’université de New York.

Le gouvernement nippon lutte actuellement pour empêcher le virus de se répandre plus largement, mais les trois prochaines semaines seront déterminantes, estime Norio Ohmagari, spécialiste des maladies infectieuses. "Nous sommes à présent à la croisée des chemins pour contenir le Covid-19 (...) dans notre pays", a déclaré le directeur du département des maladies infectieuses au Centre national du Japon pour la Santé et la Médecine.