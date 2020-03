Coronavirus : un maire confiné chez lui pendant sa campagne

publié le 28/02/2020 à 20:11

Le maire sortant de la commune de Voreppe, en Isère, Luc Rémond (LR), et candidat à sa succession doit faire campagne... depuis chez lui. Rentré il y a quelques jours d'un voyage à Venise avec son épouse, en Italie, le candidat est contraint de rester confiné à son domicile pendant quatorze jours.

Jusqu'au lundi 9 mars, Luc Rémond doit éviter tout risque de contamination, comme le rapporte France 3 Régions. "Je passe beaucoup de temps au téléphone ou sur internet", raconte-t-il. Sa première adjointe, Anne Gérin, assure les rendez-vous. D'autres membres de sa liste se chargent, eux, de lui apporter les documents à signer.

Cette consigne de sécurité concerne toutes les personnes ayant séjourné en Italie, plus particulièrement en Vénétie et Lombardie, régions touchées par le coronavirus. Le pays compte désormais 10 morts et plus de 650 personnes contaminées.

Quant à Luc Rémond et sa femme, tous deux ne présentent, pour le moment, aucun symptôme.