Ligue des champions : le programme de la 4e journée avec PSG-Bruges

publié le 04/11/2019 à 18:16

Sans aucun doute, les premiers billets pour les 8es de finale de cette Ligue des champions 2019-2020 vont tomber, mardi 5 et mercredi 6 novembre, à l'occasion de la 4e journée sur six de la phase de poules. PSG, Bayern Munich, Manchester City et Juventus Turin ont notamment une première opportunité de s'inviter une fois de plus dans le top 16 européen.

Cinq jours après son étonnante défaite à Dijon en Ligue 1 (2-1), Paris retrouve Bruges au Parc des Princes, probablement avec ses cadres Thiago Silva et Marco Verratti, dont l'absence a été criante en Bourgogne. Si Neymar est toujours blessé, Kylian Mbappé entend encore marquer les esprits, comme il y a deux semaines en Belgique avec un triplé en 30 minutes de jeu.

Les Champions de France s'étaient imposés 5-0 dans la "Venise belge", poursuivant leur carton plein sur la scène européenne après le 3-0 infligé au Real Madrid en ouverture et le précieux succès en Turquie à Galatasaray (0-1). Dans cette poule A, le PSG compte 9 points, le Real 4, Bruges 2, Galatasaray 1.

Lyon encore porté par Depay ?

C'est beaucoup plus serré dans la poule G, celle de Lyon, avec Leipzig à 6 points, le Zénith Saint-Pétersbourg et l'OL à 4, Benfica à 3. Les Lyonnais restent sur une cruelle défaite au Portugal (2-1) après une boulette de leur gardien Anthony Lopes. Ils abordent le retour en confiance dans la foulée d'un succès arraché à Toulouse (2-3) par un grand Memphis Depay.

Dans le groupe H, Lille ferme la marche avec 1 point en trois matches, celui du nul (1-1) face à Valence (4 pts) lors de la 3e journée ; Chelsea et l'Ajax Amsterdam sont devant avec 6 unités. Pour garder espoir, le Losc ne doit pas perdre en Espagne, mardi 5 novembre (21h). Il y aura ensuite la réception des Néerlandais puis un déplacement en Angleterre.

Ligue des champions : le programme de la 4e journée

Mardi 5 novembre 2019 :



Groupe E :

21h : Naples - RB Salzbourg

21h : Liverpool - Genk



Groupe F :

18h55 : FC Barcelone - Slavia Prague

21h : Borussia Dortmund - Inter Milan



Groupe G :

18h55 : Zénith Saint-Pétersbourg - Leipzig

21h : Lyon - Benfica



Groupe H :

21h : Chelsea - Ajax Amsterdam

21h : Valence - Lille



Mercredi 6 novembre :



Groupe A :

21h : PSG - Club Bruges

21h : Real Madrid - Galatasaray



Groupe B :

18h55 : Bayern Munich - Olympiakos

21h : Etoile Rouge Belgrade - Tottenham



Groupe C :

21h : Dinamo Zagreb - Shaktar Donetsk

21h : Atalanta Bergame - Manchester City



Groupe D :

18h55 : Lokomotiv Moscou - Juventus Turin

21h : Bayer Leverkusen - Athlético de Madrid