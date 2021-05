publié le 19/05/2021 à 07:27

Alors que ce mercredi 19 mai et cette amorce de déconfinement génère une euphorie légitime avec la réouverture des terrasses, la sécurité routière profite de cette journée pour lancer une campagne de prévention incarnée par le chef étoilé Philipe Etchebest, qui appelle à la prudence concernant le respect des gestes barrière et sur la consommation d'alcool.

"Tu as profité des retrouvailles avec tes amis et tu as bien fait mais ce soir tu ne vas pas prendre ta moto. Après cette période difficile, on a tous besoin de convivialité et c'est bien normal. Mais si on a trop bu, on ne prend pas la route ensuite et si l'un de vos amis veut le faire, faîtes tout pour l'en empêcher. La vie vient juste de reprendre, ce serait bête de la perdre" argue Philipe Etchebest dans cette campagne.

La sécurité routière rappelle également que dans un tiers des accidents mortels, le conducteur est alcoolisé.

> Philippe Etchebest, quand il tient à quelqu'un, il le retient

