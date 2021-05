Météo en France : une réouverture des terrasses sous la pluie ?

publié le 18/05/2021 à 06:49

J-2 avant la réouverture des terrasses. Nombreux sont les Français à trépigner d'impatience pour profiter à nouveau d'un café, un repas, une bière dehors, le feu du soleil au visage. Dans quelles conditions pourra-t-on vivre ces plaisirs simples et ce retour à une vie "presque" normale ? Voici les prévisions météorologiques pour ce mercredi 19 mai.

Malheureusement pour les habitants de la moitié nord, la tendance n'est pas bonne, selon Météo France. Des Pays de la Loire jusqu'aux Hauts-de-France en passant par la Normandie, le Centre-Val de Loire et la région parisienne, les averses seront de la partie dans la matinée. En revanche, il y aura de belles éclaircies pour le Sud et un grand soleil sur tout le pourtour méditerranéen. Les températures oscilleront le matin entre 6 degrés à Aurillac et 16 degrés pour la Corse.

L'après-midi le temps se dégradera. Les averses s'étendront aux régions alentours notamment la Bretagne, la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté. Les orages s'abattront en région parisienne et dans le Grand Est. Seules l'Occitanie, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse seront épargnées et profiteront du soleil. Les températures varieront autour des 15 degrés dans le Nord et ne dépasseront pas les 20-21 degrés pour les maximales dans le Sud.

Le temps devrait s'adoucir dans la soirée avec le retour des éclaircies partout en France. Même si quelques averses persisteront sur le Nord Est. Avec le décalage du couvre-feu, vous aurez jusqu'à 21 heures pour profiter de l'extérieur et des terrasses.