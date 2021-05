publié le 18/05/2021 à 07:22

Des violences ont éclaté dans la nuit de lundi à mardi à Argenteuil en banlieue parisienne. Des voitures ont été incendiées, les émeutiers ont affronté les forces de l'ordre. Ces tensions pourraient être liées à la mort d'un jeune il y a un an dans un accident de moto. L'enquête a été classée sans suite, mais les proches de la victime sont persuadés qu'il était pris en chasse par un effectif de police.

Dans ce contexte, les policiers vont manifester ce mercredi. Le rendez-vous est donné devant l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur sera là, tout comme Fabien Roussel, candidat communiste déclaré à la présidentielle. Ce n'est pas forcément là qu'on l'attendait, pourtant il a fait de la sécurité une priorité. Les policiers "doivent se sentir plus que protégés. Ils sont en première ligne", dit-il.

"Je suis pour donner un signal fort et montrer qu'ils sont intouchables", ajoute Fabien Roussel. Quant à Olivier Faure et aux socialistes, ils iront également soutenir les policiers et leurs demandes sur les conditions de travail, une position à l'exact opposé de la France insoumise, qui dénonce volontiers les violences policières.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - La France va "bientôt" arriver à un point où le masque ne sera plus obligatoire en extérieur, a déclaré lundi le ministre de la Santé Olivier Véran sur BFMTV, sans vouloir donner de date. "On n'en est pas encore là en France. On y arrivera bientôt", a-t-il répondu.

Énergie - Le médiateur de l'énergie remet son rapport et prévient sur les nouveaux contrats en matière d'électricité, sur un principe fluctuant. Une offre qui peut sembler attractive au premier coup d'oeil.

Télévision - M6 a annoncé lundi que Bouygues, maison mère de TF1, voulait racheter 30% de son capital à l'allemand Bertelsmann, une opération qui devra encore franchir nombre d'obstacles réglementaires.