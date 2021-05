Réouverture des terrasses : se rendre aux toilettes sera-t-il autorisé ?

publié le 17/05/2021 à 20:04

La rumeur enfle depuis plusieurs jours. Alors que les terrasses rouvrent ce mercredi 19 mai, est-il vrai que les clients des bars et des restaurants ne pourront pas fréquenter les toilettes de ces établissements ? Partie des réseaux sociaux, la question s'est transformée en légende urbaine.

L'année dernière, on pouvait boire un café dehors et aller se soulager dans la pièce prévue à cet effet, en mettant un masque car on passe à l’intérieur de l’établissement. Le 10 mai dernier, Jean Castex a déclaré dans le Parisien qu'en ce qui concerne les terrasses "il faudra être assis, six à table maximum, sans aller à l’intérieur de l’établissement". Cela signifie-t-il qu'il faudra renoncer aux toilettes ?

Rien ne permet de l'affirmer. Le protocole sanitaire pour les bars, les restaurants et les restaurants d'hôtels, publié par le ministère de l'Economie, nous apporte des précisions. "Les clients peuvent se rendre à l’intérieur de l’établissement pour les commodités (toilettes) ou pour accéder à la terrasse (cas où celle-ci est en cour intérieure et qu’il faut traverser l’établissement pour y accéder)." Vous pourrez donc bien profiter des terrasses et de leurs toilettes si nécessaire.