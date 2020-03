Yvelines : huit jeunes tentent de voler 2.000€ de nourriture au supermarché

publié le 17/03/2020 à 23:42

En pleine épidémie de coronavirus, la peur de pénurie dans les supermarchés en France semble inquiéter certaines personnes. Deux hommes, âgés de 18 et 25 ans, ont été interpellés, dans l'après-midi de ce mardi 17 mars, après avoir dérobé une importante quantité de produits alimentaires au Carrefour-Market de la commune de Mézières-sur-Seine, dans les Yvelines.



Selon les informations du Parisien, ce sont huit jeunes qui sont sortis du supermarché avec six caddies débordant de courses, sans passer par les caisses pour payer. Le préjudice total est estimé à près de 2.000 euros mais le quotidien régional précise que la marchandise dérobée a été récupérée et restituée au magasin.

Rapidement arrivées sur place, les forces de l'ordre sont parvenues à interpeller un suspect puis un autre, deux heures plus tard, en contrôlant une voiture. Les six autres auteurs des faits sont toujours en fuite. Les deux jeunes hommes interpellés ont été placés en garde à vue au commissariat de Mantes-la-Jolie et étaient déjà connus de la police pour des faits de vols avec violence.