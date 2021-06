publié le 02/06/2021 à 07:12

Ce nouveau défi inquiète les médecins. On l'appelle le "rêve indien", il a ressurgi sur le réseau social TikTok et consiste à s'hyperventiler. Cette pratique peut provoquer des malaises voire entraîner la mort. L'Académie de Nice vient de lancer une campagne de sensibilisation après plusieurs interventions des services de secours.

"On doit se mettre accroupi, respirer et se relever puis souffler dans notre pouce et en gros on s'évanouit, on perd connaissance", raconte Alissone, élève de 3e. Dans son établissement, un camarade a poussé le défi un peu trop loin, "il y a un collègue à nous qui l'a fait et qui s'est évanoui puis cogné la tête. Apparemment il tremblait et avait les yeux blancs", raconte la collégienne.

Ces derniers jours, de nombreuses vidéos du "rêve indien" sont apparues sur TikTok. "Pour eux c'est un jeu, donc ils ne comprennent pas la gravité de la chose", décrit Sandra, professeure de SVT. Pour le médecin urgentiste, Hervé Caël, cette pratique n'a rien d'un jeu : "Cela peut aller du simple petit malaise avec vertiges jusqu'à la perte de connaissance, la crise convulsive et un arrêt respiratoire et cardiaque qui peut entraîner des séquelles plus ou moins graves". Mesurant la gravité du problème, le recteur de l'Académie de Nice a mobilisé les chefs d'établissement et les parents d'élèves, pour les sensibiliser sur ce défi aussi stupide que dangereux.

