Disparition de Marie-Hélène Audoye : 30 ans de mystère

et Marie Bossard

publié le 24/05/2021 à 21:12

Le 21 mai 1991, Marie-Hélène Audoye, 22 ans, quitte son appartement de Cagnes-sur-Mer, qu'elle partage avec son compagnon, Steven. Ce matin-là, elle est vêtue d'une veste noire et d'une jupe culotte-noire. Elle est représentante en produits pharmaceutiques et s'apprête à arpenter la route pendant quelques jours. Elle rejoint sa voiture de fonction, une Renault Supercinq blanche immatriculée 5023 VD 92 et prend la route.

Vers 14h, elle se trouve dans la principauté de Monaco. Elle discute avec la préparatrice et semble pressée. Elle laisse un petit mot au pharmacien : "Je repasse la semaine prochaine. Bisous, Marie-Hélène." C'est la dernière fois qu'un témoin l'aperçoit. Elle reprend le volant de sa voiture et disparaît totalement.

Le lendemain de sa disparition, Steven, le compagnon de Marie-Hélène prévient les parents de la jeune femme qui habitent au Cap d'Antibes, après un appel inquiet de son employeur. Jacques et Annie Audoye s'inquiètent parce que ce n'est pas dans les habitudes de leur fille de disparaître comme cela. Après un week-end sans aucune nouvelle, les parents de Marie-Hélène signalent sa disparition au commissariat d'Antibes et celui de Cagnes-sur-Mer.

Emission en partenariat avec Le Parisien /Aujourd'hui en France

Nos invités

Damien Delseny, journaliste au Parisien

Annie Audoye, mère de Marie-Hélène

Léopold Dol, ancien capitaine de gendarmerie à la section de recherche de Marseille

