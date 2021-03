publié le 10/03/2021 à 07:52

Les tests et vaccins sont payants chez la plupart des voisins européens, mais pas en France. Mais tout cela a évidemment un coût supporté par l'Assurance maladie. Le test antigénique coûte ainsi 33,5 euros par test. Le test PCR en laboratoire revient à 54 euros si le résultat est donné dans la demi-journée, et 31 euros si vous attendez 24h ou 48h. À raison de 2,5 millions de tests réalisés chaque semaine depuis septembre, l'addition monte très vite.

Du côté des vaccins, on ne connaît pas le prix de vente négocié avec les laboratoires, mais on peut estimer des ordres de grandeur. L'AstraZeneca est aux environs de 2 euros, contre 20 euros pour le Moderna. Il faut en plus deux injections. Ajoutés à cela le coût de la logistique, de la consultation du médecin dans son cabinet, l'injection payée 9,6 euros (7,9 euros dans l'officine de pharmacie).

En centre de vaccination, il faut rémunérer le personnel mobilisé. Il en coûtera ainsi à la Sécurité sociale 420 euros la demi-journée pour un médecin, 220 euros pour un infirmier. Au total, selon des experts, la campagne de vaccination pourrait coûter plus de 3 milliards d'euros. La note est salée mais l'objectif est d'éviter les formes graves et les hospitalisations, sachant qu'une journée en réanimation coûte environ 3.500 euros et que les patients peuvent y rester une semaine ou 10 jours. Et tout est pris en charge par l'Assurance maladie.

