publié le 27/05/2021 à 07:07

Les syndicats enseignants dénoncent une "occasion manquée". La déception domine chez les représentants des profs après l'annonce de Jean-Michel Blanquer : une enveloppe de 700 millions d'euros supplémentaires ajoutée au prochain budget de l'Éducation nationale.

Comment va se répartir cette somme ? 200 millions euros seront versés au titre de la mutuelle, l'État a l'obligation désormais de contribuer à la complémentaire santé des fonctionnaires et chaque enseignant touchera 15 euros par mois.

Ensuite, il y a 100 millions qui viennent compléter les augmentations de salaire 2021, essentiellement au bénéfice des profs en début de carrière. Et le reste de l'enveloppe, 400 millions d'euros seront consacrés à de nouvelles primes et augmentations en 2022.

On ne sait pas encore qui va en profiter, si l'on va cibler davantage cette fois les milieux de carrière, ou à nouveau les professeurs débutants. Cela reste à négocier avec les organisations syndicales dans le cadre d'un nouveau calendrier social qui s'ouvrira en juin.

Pour le ministre Jean-Michel Blanquer l'objectif est "d'arriver le plus vite possible à 2.000 euros net par mois pour les professeurs les plus jeunes". Aujourd'hui ils sont payés 2.000 euros brut.

