publié le 02/05/2021 à 15:35

Tandis que les collèges et lycées vont rouvrir leurs portes à compter de ce lundi 3 mai, le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer a assuré que tous les enseignants recevront une première dose de vaccin avant les grandes vacances d'été.

Dans une interview parue ce jour dans le Journal du Dimanche, Jean-Michel Blanquer a précisé en détails le plan de réouverture des établissements scolaires qui se poursuit lundi avec le retour en classe des collégiens et des lycéens. Le ministre de l'Éducation en a également profité pour s'exprimer sur la vaccination chez les professeurs.

Jean-Michel Blanquer a concédé que pour l'heure, "il est normal qu'une personne en surpoids de 45 ans puisse être vaccinée avant un professeur de 30 ans​", toutefois le ministre a promis que d'ici les vacances d'été "l'ensemble des personnels recevra la première injection".

Pour sa part, le ministre de la Santé Olivier Véran a rappelé qu'actuellement, environ 20% des enseignants de plus de 55 ans ont reçu une première dose de vaccin depuis la mi-avril, soit plus de 35.000 personnes, relatent nos confrères de Ouest France. Dans les prochains jours, ce sera au tour des professeurs de plus de 50 ans, qui ont à charge des élèves handicapés ainsi que des AESH, d'être vaccinés. Enfin, la vaccination s'ouvrira aux enseignants et Atsem de plus de 50 ans qui travaillent dans des écoles maternelles, a précisé le ministre.