publié le 14/06/2020 à 00:56

Invitée dans On n'est pas couché, l'écrivaine et professeure Rebecca Lighieri a tenu à défendre ses collègues. "Les profs ont beaucoup travaillé pendant le confinement", a-t-elle rappelé samedi sur France 2.

Mercredi, au micro de RTL, le ministre de l'Éducation nationale avait annoncé qu'il pourrait y avoir des sanctions pour les enseignants qui n'ont pas assuré le suivi de leurs élèves pendant le confinement. D'après une enquête de France 2, environ 40.000 "décrocheurs" seraient concernés.

"C’est vraiment dégueulasse, on a bossé comme des fous", s'est agacé l'autrice. "Comment peut on dire ça ? Vraiment ça me scandalise." "J’ai beaucoup d’enseignants autour de moi", a-t-elle poursuivi. "Ils ont travaillé deux fois plus que d’habitude."

De son côté, Rebecca Lighieri, qui était venue parler de son dernier livre Il est des hommes qui se perdront toujours, assure qu'elle a hâte de revoir ses élèves. Le lycée où elle enseigne est pour le moment toujours fermé pour cause de travaux. "Je n’aspire qu’à reprendre face à des élèves sur lesquels je pourrais postillonner sans qu’ils ne se sentent en danger", a-t-elle conclu.

« Les profs ont beaucoup travaillé pendant le confinement.» Rebecca Lighieri #ONPC pic.twitter.com/nnvSkjA35J — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) June 13, 2020