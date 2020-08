Une poupée Hasbro accusée de faire l'apologie de la pédocriminalité

publié le 09/08/2020 à 15:08

Poppy, une poupée à l'effigie des petites créatures magiques des Trolls, commercialisée par la marque Hasbro, a été retirée du marché à cause d'une polémique due à un bouton mal placé.

La poupée en question dispose d'un bouton sur le ventre. Quand l'enfant appuie dessus, Poppy parle. Mais une maman américaine a repéré un deuxième bouton, au niveau de l'entrejambe. En le pressant, elle a été choquée d'entendre des petits cris de joie, ou des soupirs. Elle a posté une vidéo sur les réseaux sociaux pour alerter les familles du problème.

Plusieurs parents ont fait le même constat et rapidement la polémique a pris de l'ampleur, la poupée étant accusée de normaliser les actes pédophiles. Une pétition a été mise en ligne sur le site Change.org et avait, ce dimanche 9 août à la mi-journée, récolté plus de 422.000 signatures.

Hasbro s'est excusé et a décidé de retirer le produit, proposant de l'échanger contre un autre jouet de même valeur.

Facebook a pourtant signalé la vidéo de Jessica McManis (l'auteure de la pétition) comme partiellement fausse. Car le bouton en question est à l'origine un capteur destiné à faire réagir la poupée quand l'enfant la met en position assise sur une chaise.

La vidéo initiale a fait l'objet d'un signalement pour "information partiellement fausse" sur Facebook. Crédit : Capture d'écran Facebook