publié le 01/04/2021 à 07:45

Malgré l'accélération de l'épidémie, la tentation est grande de se rassembler en extérieur en raison de la météo estivale. Hier encore à Lille, au Parc Vauban, la police a dû intervenir en fin d'après-midi pour disperser près de 2.000 personnes qui profitaient du beau temps, souvent sans masque.

Ils étaient sur l'herbe, assis en tailleur autour d'un verre, lunettes de soleil sur le nez, et pas toujours dans le respect de la jauge de six personnes, jusqu'à ce que les 70 policiers présents interviennent pour disperser tout le monde. "On était venues faire un petit pique-nique entre copine et on s'est fait virer", explique une jeune femme présente dans le parc. L'intervention des forces de l'ordre à entraîné un mouvement de foule.

Sur environ 500 contrôles effectués, près de 84 personnes ont été verbalisées par la police lilloise pour non-respect du port du masque. Malgré l'allocution du président de la République, certains ont prévu de revenir dans le parc dès ce soir.

À écouter également dans ce journal

Epidémie : Les restrictions qui concernent les 19 départements seront étendues après le week-end de Pâques à toute la métropole. Emmanuel Macron demande aux Français un effort supplémentaire sans préciser si ça sera le dernier.

Coronavirus : Les écoles maternelles et les écoles élémentaires ferment trois semaines, les collèges et les lycées ferment quatre semaines. Lundi 5 avril c'est férié, et tout le reste de la semaine, les élèves seront à la maison. L'enseignement se fera à distance.

Hôpitaux : Emmanuel Macron s'engage à ouvrir dans les jours qui viennent jusqu'à 10.000 lits de réanimation contre un peu plus de 7.500 aujourd'hui. Il fait appel pour cela à "la bonne volonté, aux étudiants, aux médecins retraités et à la réserve sanitaire".