publié le 15/04/2021

Emmanuel Macron est résolu à tenter d'apercevoir l'horizon au-delà de cette redoutable troisième vague. Malgré les 30.000 cas détectés tous les jours, malgré les 6.000 patients soignés en réanimation, le Président espère dans un mois tout pile pouvoir commencer à rouvrir certains lieux de culture et certaines terrasses. Une réunion de travail se tient ce jeudi 15 avril au soir à l'Élysée.

Emmanuel Macron a les sondages en main et les Français ne croient pas à ce retour a une vie plus normale au mois de mai. Cette réunion très technique doit donc permettre de tout planifier : quelles dates précises, quelles jauges pour les terrasses de restaurants ou les lieux de culture, quelles modalités d'ouverture pour les salles de sport. Faut-il un pass sanitaire ou non ?

"Le calendrier ne sera plus seulement indexé sur les chiffres sanitaires mais aussi sur l'avancée de la vaccination", précise un proche d'Emmanuel Macron. Autrement dit, les réouvertures se feront même si les taux de contaminations restent hauts. Et puis face à la pression très forte de certains secteurs, le gouvernement devra aussi prendre une décision pour le week-end de l'ascension et dire si les restaurateurs peuvent ouvrir dès le 15 mai.



La sortie du couvre-feu sera, elle, très progressive. Prendre un verre en terrasse jusqu'à minuit ne sera pas possible au mois de mai. Le chef de l'État reviendra en personne devant les Français avant la fin du mois pour préciser les contours de ce plan.

