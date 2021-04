publié le 13/04/2021 à 19:44

Les lieux fermés à cause de la crise de la Covid-19 vont-ils bientôt rouvrir ? Ce mardi, la présidence a annoncé qu'Emmanuel Macron présidera jeudi 15 avril à 18h à l'Elysée une réunion pour examiner les protocoles de réouverture de ces lieux. "Il s'agira d'étudier les protocoles sanitaires envisagés pour la réouverture progressive" de ces lieux, a précisé la présidence.

Participeront à cette réunion : le Premier ministre Jean Castex et les ministres Olivier Véran (Santé), Bruno Le Maire (Economie), Jean-Michel Blanquer (Education), Gérald Darmanin (Intérieur), Gabriel Attal (porte-parole), Frédérique Vidal (Enseignement supérieur), Elisabeth Borne (Travail), Roselyne Bachelot (Culture), Jean-Baptiste Lemoyne (Tourisme), Clément Beaune (Affaires européennes) et Roxana Maracineanu (Sports).

Dans son allocution du 31 mars, Emmanuel Macron avait annoncé la réouverture "avec des règles strictes" à partir de la mi-mai des terrasses de bars et restaurants et de certains lieux de culture fermés depuis le 30 octobre. La rentrée scolaire est quant à elle prévue le 26 avril en présentiel dans les écoles et en distanciel pendant une semaine de plus dans les collèges et lycées.