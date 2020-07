publié le 28/07/2020 à 08:08

C'est une grande première depuis la Seconde Guerre mondiale. Rendez-vous incontournable du mois d'août au Pays Basque, les Fêtes de Bayonne, qui devaient rassembler jusqu'à 1 million de personnes de ce mercredi 29 juillet au dimanche 2 août, sont annulées en raison de la crise du coronavirus.

Face aux conditions sanitaires à respecter, il n'y avait aucune autre solution et cette décision pousse les habitants à imaginer leur ville sans les Fêtes, comme c'est le cas de Cécile : "Au moment de l'ouverture des fêtes, on ne peut plus bouger". Au café du théâtre situé sous le balcon de l'hôtel de ville, 20.000 à 30.000 se rassemblent d'ordinaire le jour de l'ouverture, pour recevoir les clés de la cité basque.

"Là, il n'y aura rien du tout, les bars seront ouverts mais en fonctionnement classique avec une terrasse et les gens assis", témoigne cette Bayonnaise. Il y aura également un calme absolu du côté des peñas, cette cinquantaine d'associations qui disposent de locaux dans la ville et où se poursuivent en principe les fêtes très tard dans la nuit.

Président de la peña Saint Léon, Thierry Carrière reconnaît qu'"on va faire un petit repas entre nous pour se rejoindre mais dans la soirée, on va éviter les débordements". Cette année, tous les bars et restaurants devront fermer à 23 heures. Le maire de la ville Jean-René Etchegaray évoque non pas "une décision du maire mais une décision de responsable".

