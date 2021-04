et AFP

publié le 14/04/2021 à 14:41

À l'instar de ce qui a été décidé pour le Brésil, le gouvernement présentera lundi 19 avril des mesures plus contraignantes pour les voyages avec les pays les plus touchés par la crise sanitaire, a annoncé Gabriel Attal, ce mercredi 14 avril.

"Le président de la République a demandé ce matin au gouvernement de bâtir une stratégie cohérente, qui sera présentée lundi prochain, et qui a vocation à prévoir des mesures plus robustes s'inspirant de ce que nous faisons actuellement pour le Brésil", a déclaré le porte-parole gouvernement à l'issue du Conseil des ministres. Il s'agira des pays où "un variant particulièrement à risque est dominant" et qui sont confrontés à "une explosion ou une dynamique très forte de l'épidémie".

Gabriel Attal a également promis un "hommage" aux victimes, à l'approche des 100.000 morts en France.