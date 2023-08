L'été bat son plein, les vacances aussi mais les touristes de ne se précipitent pas dans les Pyrénées-Orientales. Le département du sud de la France enregistre entre 10 à 15% de fréquentation en moins au mois de juillet par rapport à 2022. Ce secteur fait la une de l'actualité depuis plusieurs mois à cause de la chaleur et surtout de la sécheresse.

Au vu de la météo automnale qui s'est abattue ces derniers jours sur le pays, la chaleur enregistrée dans le département devrait logiquement attirer les touristes. Il semblerait pourtant qu'ils aient été refroidis par les vigilances sécheresses des derniers mois.

"On a beaucoup moins de monde, de l'ordre de 25% de la clientèle", constate Nicolas, restaurateur, dont la terrasse reste vide malgré l'heure avancée du déjeuner, à Port-Vendres. "On a une région quand même assez chère."

Un risque incendie qui fait peur

Certains hôteliers sont contraints de baisser le prix de la nuit, comme Bruno qui a ouvert son établissement avec huit chambres cette année : "On s'attendait à mieux comme démarrage avec les investissements qu'on a fait", admet le professionnel.

"Sur la première quinzaine de juillet on voit un taux de remplissage à 60%. On a pas tellement de longs séjours sur trois ou quatre nuits, plutôt que des séjours d'une nuit ou deux', observe-t-il, un peu inquiet. Un petit mois de juillet donc, après deux étés précédents extraordinaires pour la région.

"Par rapport à la sécheresse, la fermeture des piscines, on a eu beaucoup d'appels pour savoir si ces dernières étaient bien ouvertes", explique Océane, la chef de la réception de l'hôtel "Les jardins du Cèdre". "Les risques d'incendie font peur aussi et nous font un petit peu de mal." Pour se rassurer, hôteliers et restaurateurs misent beaucoup sur les mois d'août et de septembre pour se refaire.

