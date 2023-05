Sécheresse : peut-on récupérer l’eau de pluie pour remplir sa piscine tant qu’il pleut ?

À l'exception du quart sud-est, ce mois de mai est particulièrement pluvieux. Et c'est une bonne nouvelle à la fois pour les nappes phréatiques et pour les propriétaires de piscine. Bien que les températures actuelles ne donneraient à personne l'envie de se baigner - hormis peut-être à quelques Bretons -, à l'heure où chaque goutte d'eau compte, il n'y a rien de mieux que l'anticipation. Pour cela, nous vous proposons de remplir votre piscine avec de l'eau de pluie.

Si le XXIe siècle nous habitue à des environnements très aseptisés, l'urgence de la sobriété nous invite à revoir nos petites habitudes et standards. Ainsi, remplir sa piscine avec de l'eau de pluie plutôt que de l'eau potable est un geste écologique et sans danger pour la santé, à condition toutefois, de le faire dans les règles de l'art.



Il est important de bien traiter l'eau

Le problème de l'eau de pluie est qu'elle est acide, cela signifie qu'elle a un PH trop bas et qu'elle peut être irritante pour les yeux et les muqueuses. Pour la rendre propre à la baignade, l'idéal est de la collecter dans un récupérateur semi-enterré ou en béton, mais cela est également possible avec un réservoir plus classique.

Cette eau devra ensuite être filtrée avec une machine spéciale - vendues en magasin de bricolage ou chez les piscinistes - avant d'être versée dans la piscine - nettoyée au préalable - afin d'éliminer les débris, mais surtout de tuer toutes les bactéries. Il sera important ensuite de traiter l'eau avec du chlore, puis d'effectuer des mesures pour vérifier que tous les paramètres sont respectés.

Mais alors comment faire si nous ne disposons que d'un petit réservoir de collecte ? Il est possible de réaliser cette opération en plusieurs fois, en veillant bien à protéger la piscine entre chaque remplissage. Et si les températures s'envolent avant que votre piscine ne soit entièrement remplie, il sera toujours possible de compléter avec de l'eau potable avec un peu moins de culpabilité.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info