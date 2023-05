Le journal de 8h - Tourisme : les ventes de bagages reprennent des couleurs

Les grandes vacances d'été approchent et avant elles, les ponts du mois de mai poussent de nombreux Français à prendre quelques jours de repos. Preuve révélatrice de cette envie d'ailleurs : les ventes de valises et de sac de voyage ont augmenté de 30% en un an, comme le rapporte Alexandra Le Creff, vice-présidente de la Fédération nationale des détaillants en maroquinerie et voyage.

Le tourisme reprend donc des couleurs, pour le plus grand bonheur des professionnels du secteur : "Ça fait dix ans que je suis dans ce métier là et je n'ai jamais vu ça", s'étonne Mehdi Barka, propriétaire de trois boutiques "SOS Baggage" à Paris. "Je pense qu'on va pulvériser les scores." Valises zippées ou robustes, les accessoires de voyage s'écoulent à un rythme effréné.

"Là on parle d'une augmentation de plus de 125% par rapport à l'avant Covid ! On est très content mais le point négatif, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de marchandise", confesse le gérant. Au niveau national aussi les chiffres sont marquants et ce malgré des prix entre 15 à 20% plus chers depuis le Covid, selon les professionnels. Cela n'effraie pourtant pas les clients, qui se dirigent davantage vers des bagages réparables et beaucoup plus solides qu'avant.

À écouter également dans ce journal

Paris - Le balcon au 5e étage d'un immeuble s'est effondré dans le 13e arrondissement de la capitale, vendredi 19 mai en début de soirée. Le pronostic vital d'un couple de sexagénaires est toujours engagé ce samedi.

Zelensky - Au Japon, l'arrivée du président ukrainien est imminente. Invité inattendu du G7, Joe Biden donne son feu vert pour la livraison de F-16 à Kiev.

Espagne - Un feu incontrôlable est actuellement en cours à la frontière avec le Portugal et a déjà réduit en cendre plus de 8.500 hectares.

