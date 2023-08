Hélène Carrère d'Encausse, première femme à la tête de l'Académie française, est morte

L'historienne Hélène Carrère d'Encausse, première femme à la tête de l'Académie française et grande spécialiste de la Russie, est morte samedi à Paris à l'âge de 94 ans. Ses enfants l'ont annoncé à l'AFP. "Elle s'est éteinte paisiblement entourée de sa famille", précise le communiqué de la famille. Elle était secrétaire perpétuel de l'Académie française depuis 1999. Hélène Carrère d'Encausse a également été députée européenne entre 1994 et 1999 pour le parti de droite RPR (Rassemblement pour la République).



>> Plus d'infos à venir...



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info