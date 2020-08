publié le 29/08/2020 à 06:49

Le coronavirus en France a repris une progression exponentielle. La direction générale de la Santé a indiqué que plus de 7.000 nouveaux cas d'infection ont été enregistré en 24 heures ce vendredi 28 août, soit plus de 1.000 que la veille. 32 nouveaux foyers ont été détectés.

Emmanuel Macron a affirmé ce vendredi vouloir éviter un reconfinement total, même s'il n'exclut pas l'hypothèse. Pour le moment, ce sont des mesures locales qui sont mises en place. Le masque est obligatoire pour les plus de 11 ans à partir d’aujourd’hui et jusqu'au 30 septembre au moins à Strasbourg et dans toutes les communes du département de plus de 10.000 habitants. Annonce effectuée par la préfecture du Bas-Rhin, au grand dam de la maire de Strasbourg, Jeanne Barseghian.

"Depuis plusieurs semaines, j'ai indiqué à la préfecture que je n'étais pas favorable a un arrêté de ce type qui généralise le port du masque dans l'ensemble de l'espace public." La maire EELV de Strasbourg justifie cette position en pensant qu'il vaut mieux "travailler de manière ciblée sur les chaines de contamination. On le sait, aujourd’hui les chaînes c'est vraisemblablement des clusters familiaux en période de vacances qui font augmenter les chiffres."

Pour Jeanne Barseghian, cela n'a rien à voir avec la présence de personnes dans l'espace public. "Il n'est pas question pour nous d'engager des moyens, dans une politique de contrôle ou de répression alors que nous ne sommes pas à l'initiative de cet arrêté."

À écouter également dans ce journal

Tour de France - Une 107e édition sous le signe du Covid commence ce samedi 29 août avec des mesures sanitaires drastiques. Le départ fictif de la 1ère étape est fixé à 14 heures sur les hauteurs de la préfecture des Alpes-Maritimes, le départ réel à 14h15. L'arrivée devrait se jouer entre 17h45 et 18h10.



États-Unis - Une foule de manifestants antiracistes s'est retrouvée vendredi 28 août au cœur de Washington pour réclamer la fin des violences policières contre la minorité noire. Le père de Jacob Blake, grièvement blessé dimanche dernier à Kenosha où il a reçu 7 balles dans le dos par un policier, était présent et a fait scander "pas de justice, pas de paix". Jacob est toujours menotté sur son lit d'hôpital.

Décès - L'acteur américain Chadwick Boseman, tête d’affiche du long-métrage Black Panther des studios Marvel, qui mettait en scène pour la première fois un super-héros noir, est décédé d’un cancer du colon à l’âge de 43 ans, a annoncé sa famille, ce vendredi 28 août.