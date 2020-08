publié le 28/08/2020 à 23:02

C'est l'un des pires bilans depuis le début de la crise sanitaire. 7.379 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés en 24h, ce vendredi 28 août, contre 6.111 la veille et 5.429 l'avant-veille. La reprise de l'épidémie continue.

Pour la Direction générale de la santé, cette reprise est marquée par une progression "exponentielle" en France métropolitaine. Depuis le début des tests à grande échelle, il s'agit du nombre de cas le plus important.

Autre donnée importante : le taux de résultats positifs. Entre le 19 et le 25 août, il s'établit à 3,9%, une nouvelle fois en progression alors qu'il était de 3,8% entre le 18 et le 24 août, et de 3,6% entre le 15 et le 21 août.

20 nouveaux décès ont été enregistrés en 24h. 4.535 personnes sont en ce moment hospitalisées après avoir contracté le coronavirus. Parmi eux, 387 sont en réanimation.