publié le 23/07/2020 à 09:00

Il n'y aura bientôt plus de vols Air France à Strasbourg. La compagnie va supprimer la plupart de ses liaisons : il ne restera probablement que Strasbourg-Amsterdam et Strasbourg-Lyon. Pour bénéficier des aides de l'État après la crise sanitaire, Air France a dû promettre de réduire la voilure sur ses lignes intérieures quand le trajet est faisable en train.

À l'arrivée du vol Toulouse-Strasbourg, les voyageurs sont désabusés d'apprendre qu'il n'y aura plus de vols directs. "Ça ne m'arrange pas parce qu'on y va 3 fois par an", explique l'un d'eux. Il faudra désormais à chaque fois changer d'avion à Lyon, ou prendre le train. Hors de question pour Catherine : "Oh non. J'ai plus de 10h de train depuis Nancy. C'est impossible".

La fermeture de ces liaisons directes s'accompagne de 50 suppressions de postes. "Clairement, oui, on va vers la fin. C'est bientôt la fin d'Air France dans l'est. Il y a de la peur et de l’écœurement", dénonce Walter Herbster, délégué CGT. C'est aussi un coup dur pour le rayonnement strasbourgeois. Et cela pourrait peser lourd dans la bataille entre Strasbourg et Bruxelles pour le siège du Parlement européen.

À retrouver également dans ce journal

Grenoble - Sofiane, 10 ans, était seul à la maison avec son petit frère de 3 ans quand le feu s'est déclaré dans son immeuble. Pour échapper aux flammes, les deux enfants ont sauté du 3ème étage et ils en sont sortis indemnes grâce aux voisins qui les ont réceptionné 15 mètres plus bas. Témoignage du petit garçon.

Justice - Dans l'affaire Théo, l'enquête est désormais terminée. Le jeune homme avait reçu un coup de matraque au niveau de la zone rectale lors d'une arrestation à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Quatre policiers sont mis en examen dont l'un pour viol. La fin de l'instruction ouvre la voie à un procès.



Transports - Dans une interview au Figaro, le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a annoncé l'octroi de "plusieurs milliards d'euros" de l'État à la SNCF pour combler le manque à gagner pendant la crise sanitaire.