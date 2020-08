Le Tour de France "va nous donner un peu de force", selon Christian Laborde

publié le 28/08/2020 à 21:56

Le Tour de France arrive enfin. Le rendez-vous sportif incontournable du mois de juillet a lieu cette année en septembre en raison de la pandémie de Covid-19. Mesures sanitaires, distanciations sociales et masques pour les spectateurs, Christian Laborde, écrivain spécialiste du Tour de France était l'invité de RTL ce vendredi 29 août, pour parler de la Grande Boucle qu'il connait tant et de cette édition 2020 si particulière qui nous attend.

"Je savais qu'il aurait lieu. Dans cette guerre contre le Covid il nous fallait une récréation, un moment positif. On n'a rien eu de joyeux depuis le mois de janvier", explique l'écrivain. "Tout à coup, le Tour revient et il va nous faire du bien, un peu comme il avait fait du bien aux Français en 1947 après la guerre (...) Le Tour va nous donner de la force un peu je crois", poursuit-il.

Concernant les mesures sanitaires et le contexte très particulier dans lequel va se dérouler la Grande Boucle cette année, Christian Laborde estime que "les gens sur les bords de la route seront masqués mais le coeur ne sera pas masqué, la joie sera là."

Un moment indispensable

Pour le cyclisme "c'est le rendez-vous de l'année. Il y a surtout ce rendez-vous où on échappe aux agendas, aux patrons, aux managers, à notre lourdeur quotidienne et tout à coup on s'envole dans la roue de Bardet ou Alaphilippe. Ce moment d'envole, il nous est indispensable", raconte-t-il avec enthousiasme. "S'il y a moins de selfies, moins de podium, il y aura quand même les souvenirs et comptez sur moi pour les raconter".