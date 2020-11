publié le 30/11/2020 à 07:03

Après des semaines de fermeture, Jean Castex a autorisé ce week-end la reprise des cours de conduite, et les candidats se bousculent. Faute d'avoir pu pratiquer régulièrement et suffisamment, nombre d'entre eux ont besoin d'heures de cours supplémentaires, alors que d'autres n'attendent qu'une seule chose : passer enfin l'examen et obtenir le permis.

Moniteur d'auto-école à Saint-Avertin, en Indre-et-Loire, Edouard Louis s'apprête à redémarrer son activité ce lundi 30 novembre : "Il y aura d'une part ceux qu'on a présentés durant cette période de novembre sans forcément avoir pris des heures de conduite, donc il y a eu très peu de réussite, et ça va faire du monde à placer dans les mois prochains, plus ceux qui étaient prévus au mois décembre. Ça va bouchonner au niveau des places d'examen".

Alors que la vague épidémique de Covid-19 n'est pas encore terminée, le gérant de l'auto-école explique qu'il va devoir "travailler avec le port du masque, et nous entre chaque leçon de conduite, on doit désinfecter le véhicule. Si on est obligé de récupérer le volant, on le récupérera en revanche", mesure de sécurité oblige.

À écouter également dans ce journal...

Violences policières - Les quatre policiers impliqués dans le passage à tabac de Michel Zecler ont été mis en examen, notamment pour "violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique". Deux d'entre eux ont été écroués. Le procureur avait demandé le placement en détention provisoire de trois policiers.

Justice - Le chirurgien Joël Le Scouarnec comparaît jusqu'à jeudi à Saintes devant cour d'Assises de Charente-Maritime pour des viols et agressions sexuelles commis sur quatre jeunes enfants. Il y aurait potentiellement plus de 300 victimes dans cette affaire.

F1 - Le pilote français Romain Grosjean va bien malgré quelques brûlures aux mains. Il a pourtant tapé le rail de sécurité à plus de 200 km/h avant de rester bloqué dans un brasier pendant 28 secondes, lors d'un accident survenu dimanche au Grand Prix de Bahreïn. Son écurie Haas, envisage de le faire courir dès vendredi.