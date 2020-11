F1 : Romain Grosjean donne des nouvelles depuis son lit d'hôpital

et AFP

publié le 30/11/2020 à 01:18

C'est une image de Formule 1 qui a glacé le sang de millions de personnes devant leur télévision, et procuré une inquiétude certaine aux membres de la famille de Romain Grosjean. Ce dimanche 29 novembre, le pilote Haas a été victime d'un accident spectaculaire lors du Grand Prix de Bahrein. Un choc violent rendu encore plus effroyable lorsque la voiture du Français a pris feu.

Pris dans les flammes, Romain Grosjean a réussi à s'extraire du baquet au bout d'une quinzaine de seconde, aidé par les secours présents sur la piste. Quelques heures plus tard, après avoir été évacué vers l'hôpital, le pilote a donnée des nouvelles sur Instagram. "Ça va... enfin plus ou moins !", dit le pilote de 34 ans, souriant, dans une vidéo sur son lit d'hôpital postée sur Instagram où on voit ses mains brûlées recouvertes de bandages.

Sauvé par la halo de sécurité

"Je n'étais pas favorable au halo (un arceau dont le rôle est de protéger la tête des pilotes qui a rencontré beaucoup de critiques à ses débuts, ndlr) il y a quelques années mais je ne serais pas là pour vous parler aujourd'hui sans cela", poursuit Grosjean, qui remercie "tout le staff médical du circuit de Sakhir et de l'hôpital" dans lequel il a été admis à Bahreïn.

En attendant les résultats de l'enquête, il apparaît déjà que le halo a sans doute évité que le pilote se blesse à la tête au moment du violent choc, quand sa voiture s'est encastrée sous la barrière de sécurité. Sa Haas a quitté la piste à cause d'un accrochage juste après le départ de la course, a été coupée en deux et a pris feu après avoir heurté à 220 km/h les barrières de sécurité à la sortie du virage 3.

Après des minutes qui ont semblé des heures, les caméras de télévision ont montré le Franco-Suisse s'extraire seul de la "cellule de survie" (l'habitacle renforcé) de sa F1 et s'éloigner du brasier en tremblant, aidé par le pilote de la voiture médicale des GP. "Qu'il ait survécu est franchement un miracle", témoigne notamment son équipier danois Kevin Magnussen.