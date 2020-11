Producteur tabassé : l'Élysée a appelé Michel Zecler pour prendre de ses nouvelles

et AFP

publié le 29/11/2020 à 21:33

Michel Zecler, le producteur passé à tabac par trois policiers samedi 21 novembre, a été contacté par la présidence de la République, samedi 28 novembre, a indiqué l'Élysée dimanche sans donner plus de précisions, un appel ensuite confirmé à l'AFP Me Hafida El Ali, l'avocate du producteur.

D’après les informations franceinfo, qui a dévoilé l'appel citant l'entourage de Michel Zecler, l'Élysée voulait prendre des nouvelles de la victime tout en lui rappelant que le président Emmanuel Macron a estimé que son agression était "inacceptable" et représentait une "honte".

De fait, le chef de l'État avait dénoncé vendredi, dans une déclaration publiée sur Facebook, "l'agression inacceptable" de Michel Zecler par des policiers, des "images qui nous font honte", tout en exigeant de la police une attitude "exemplaire". Il avait demandé la veille des sanctions claires au ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.

Lutter "contre toutes les discriminations"

Emmanuel Macron a par ailleurs réclamé au gouvernement des propositions "pour lutter plus efficacement contre toutes les discriminations" et pour restaurer la confiance entre les Français et la police, mise à mal par une série de violences des forces de l'ordre.

Matignon planche ainsi sur plusieurs points, en particulier sur la réforme de l'IGPN (l'inspection générale de la police nationale), la lutte contre les discriminations, la formation initiale et continue des policiers, leur recrutement ainsi que les moyens d'associer la population aux actions de police, rapporte une source gouvernementale.

Quatre policiers mis en examen

Alors que le projet de loi "Sécurité globale" et cette dernière agression ont suscité une forte mobilisation samedi dans toute la France, les quatre policiers accusés du tabassage ont été présentés à la justice dimanche à la mi-journée. Pour trois d’entre eux, le procureur a requis une détention provisoire.

Les policiers mis en cause sont désormais visés par une enquête pour "violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique", avec la circonstance aggravante de racisme, et "faux en écriture publique".