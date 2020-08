publié le 30/08/2020 à 06:52

Près de 12,3 millions d'élèves reprendront le chemin des classes ce lundi avec des contraintes liées au coronavirus qui circule toujours activement. Dans une tribune chez nos confrères du Parisien, plusieurs médecins alertent sur le port du masque qu'il faudrait selon eux rendre obligatoire en primaire, ce qui impliquerait une distribution gratuite à tous les enfants.

Pour Mickaël Rochoy, médecin généraliste à Outreau dans le Pas-de-Calais et fondateur du Collectif Stop Postillon, "l'école n'est pas prête avec le dispositif qui est prévu actuellement, notamment le fait de ne pas recommander le masque à partir de 6 ans. En Allemagne ou même chez nous à la Réunion, il y a eu une augmentation des cas dans les écoles qui ont mené à des fermetures de classes," relate le médecin.

Le médecin et son collectif jugent donc le protocole sanitaire insuffisant et souhaitent l'augmenter. Le médecin préconise notamment "le port du masque dès 6 ans, distribuer des masques gratuits pour les élèves, mettre en place un protocole pour faciliter l'enseignement à distance et préciser la conduite à tenir lorsqu’un enfant est testé positif.

C'est compliqué de mettre tout cela en place d'ici demain, mais "c'est un objectif qu'il faut avoir dans un mois, deux mois selon ce qui est possible. C'est quelque chose qui peut être acceptable au sein de l'école de la République," affirme le médecin.

À écouter également dans ce journal

Rentrée scolaire - Jean-Michel Blanquer répond à la controverse ce matin dans le JDD ce diomanche 30 août. "Nous sommes préparés à tout," a-t-il indiqué le ministre, qui fonde ses recommandations sanitaires sur les avis du Haut Conseil à la Santé publique. Il n'exclut pas si nécessaire des réductions de taille de classes, des fermetures d'établissements, mais aussi des tests aléatoires sur les personnels enseignants sur la base du volontariat.



Racisme - Réprobation générale après la Une du dernier numéro de Valeurs actuelles qui dépeint dans une fiction la députée de la France insoumise Danièle Obono en esclave collier de fer au cou. Emmanuel Macron a appelé personnellement la parlementaire pour lui faire part de son soutien et condamner cette publication.

États-Unis - Le président américain va se rendre à Kenosha mardi, la ville où l'Afro-Américain Jacob Blake a été grièvement blessé par un policier. Le président américain y rencontrera des responsables des forces de l'ordre et examinera les dégâts causés par les émeutes.