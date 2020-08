Rentrée scolaire : 3 conseils pour vos achats de dernière minute

Crédit : JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

publié le 28/08/2020 à 11:11

Les jours raccourcissent, la fraîcheur est revenue sur la France et les villes se remplissent petit à petit. Mauvais signes ? C'est en tout cas des indicateurs qui annoncent l'arrivée de la rentrée scolaire. Et pour certains retardataires, c'est la panique : il faut rapidement faire les dernières courses de fournitures scolaires.

Magasins surchargés, ruptures de stocks, stress... Les achats réalisés en dernière minute sont souvent un mauvais moment à passer quand ce n'est pas une véritable souffrance. Tout cela sans compter que des achats réalisés dans la précipitation sont rarement synonymes d'économies.

RTL.fr vous propose donc trois conseils pour éviter les sueurs froides, et profiter calmement des derniers jours de vacances qui s'offrent à vous.

1. Miser sur les fournitures que vous avez déjà

Pour raccourcir la liste de course, et donc le temps passé à arpenter les allées des supermarchés, commencez par faire l'inventaire des fournitures scolaires que vous avez déjà. Cela est à la fois économique, écologique et permet de gagner du temps.

2. Faire faire vos courses par d'autres

Vous pouvez choisir de faire vos courses sur Internet et vous les faire livrer, souvent en moins de 72 heures.

Mieux encore, nombre de librairies-papeteries indépendantes proposent des drives. Ainsi, vous déposez (physiquement ou en ligne) votre liste, et votre libraire vous prépare la commande que vous n'avez plus qu'à récupérer. Un beau moyen d'aider les commerces de proximité.

3. Laisser vos enfants à la maison

Si vous optez toutefois pour le supermarché, il faut miser sur l'efficacité et la rationalité. Procéder rayon par rayon, seul de préférence, en vous en tenant strictement à la liste. Et pour cela, rien de mieux que de laisser vos enfants à la maison, car tout est fait dans les magasins pour détourner leur attention.