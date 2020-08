Rentrée scolaire : comment prévenir l'infestation de poux chez vos enfants

publié le 30/08/2020 à 06:10

Avec le retour des enfants à l'école, une petite bête est à la fête. Si les gestes barrières contre le coronavirus pourraient leur rendre la vie plus dure - difficile de sauter d'une tête à l'autre quand on respecte un mètre de distance et qu'on n'a pas le droit d'avoir de contact - les poux risquent de faire leur retour sur la tête de vos enfants.

Empêcher un pou d'investir la tête de vos enfants est difficile. Pour limiter les risques, les cheveux longs doivent être attachés, pour rendre plus difficile l'installation des poux sur le cuir chevelu.

Si les contacts devraient être réduits en raison des gestes barrière, il faut aussi éviter les prêts et contacts entre les bonnets et les écharpes : pour cela, apprenez à vos enfants à toujours ranger leurs affaires dans la manche de leur manteau.

Déloger les poux avant d'en être infesté

Tout cela limite les risques, mais ne réduit pas à néant la possibilité pour un pou de venir se loger sur la tête de votre enfant. Dans ce cas, il est urgent d'éviter que celui-ci se reproduise et couvre de ses enfants la tête de vos enfants. Les poux se cachent souvent derrière les oreilles ou dans la nuque, des endroits plus chauds du cuir chevelu.

Pour les enlever, rien de plus simple. Vous pouvez acheter un peigne anti-poux, aux dents longues, étroites et très serrées. Ensuite, penchez la tête de votre enfant au dessus du lavabo, bien à la lumière. Passez ensuite le peigne de la racine pour aller vers la pointe, afin d'éliminer les poux.