publié le 28/08/2020 à 07:22

Jean Castex a été clair : tout le monde, élèves, enseignants et parents d'élèves, devront porter le masque à la rentrée. Se pose alors la question du financement et pour près d'un Français sur deux (46%), l’État devrait financer les masques que devront porter les collégiens et lycéens à la rentrée, selon un baromètre BVA pour RTL et Orange.

14% des personnes interrogées jugent que c’est aux collectivités locales de supporter le coût de cette mesure. Au final, 6 Français sur 10 sont donc favorables à ce que les masques soient financés par les institutions publiques, contre 24% qui estiment que les familles (sauf celles n'en ayant pas les moyens) doivent assumer cette dépense. Lorsqu'on interroge les parents d'élèves sur la question, ils sont 73% à penser que c'est à l'État et aux collectivités locales de prendre en charge cet équipement.

Enquête réalisée par BVA auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet du 26 au 27 août 2020. Échantillon de 1.002 personnes dont 154 parents de collégiens et lycéens, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

