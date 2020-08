Rentrée scolaire 2020 : ce qu'il faut savoir sur le port du masque

publié le 29/08/2020 à 08:50

Une rentrée masquée. À partir du mardi 1er septembre, les 12,7 millions d'élèves français retourneront sur les bancs de l'école en pleine crise sanitaire. Pour limiter la propagation du coronavirus, les plus âgés devront porter un masque conformément au protocole sanitaire.

Jeudi 27 août, Jean-Michel Blanquer a ainsi confirmé que tous les élèves de plus de 11 ans - soit à partir de la sixième - devront se couvrir le nez et la bouche d'un masque "grand public", et ce jusque dans les cours de récréation. Tous les membres du personnel enseignant et encadrant également. À la cantine, pour compenser l'absence de masques, les règles de distanciation devront être appliquées.



Dans le nouveau protocole sanitaire, il est précisé que le masque n'est "pas obligatoire lorsqu'il est incompatible avec l'activité (prise de repas, nuit en internat, pratiques sportives, etc.)".



Les masques ne seront pas distribués gratuitement au niveau national, a prévenu le gouvernement. Cependant, certaines collectivités ont annoncé qu'elles fourniront des masques aux collégiens ou aux lycéens, comme la région Île-de-France et le département de Seine-Saint-Denis.

Concernant les enseignants de maternelle et des classes Ulis (Unités localisées pour l'inclusion scolaire, destinées aux élèves en situation de handicap), Jean-Michel Blanquer a annoncé que des masques transparents seront mis à leur disposition. Ceux-ci permettent de faciliter les échanges avec les enfants en bas-âge et les enfants sourds et malentendants.