publié le 12/09/2019 à 07:03

Du jamais vu depuis 10 ans. La grève qui s'annonce demain, vendredi 13 septembre, à la RATP sera massive. Le trafic devrait être interrompu sur 10 lignes de métro et extrêmement perturbé sur les lignes 4, 7, 8 et 9. Ces dernières seront ouvertes seulement aux heures de pointe, entre 6h30 et 9h et entre 17h et 20h. Sur les lignes automatiques, la 1 et la 14, le trafic sera normal, mais les rames risquent d'être saturées. Des perturbations sont aussi à prévoir sur les RER, les bus et les tramways.

Les syndicats protestent contre la future réforme des retraites qui prévoit, notamment, de supprimer les régimes spéciaux dont celui des agents de la RATP. Leur âge de départ moyen se situe aujourd'hui aux alentours de 55 ans.

Édouard Philippe devrait d'ailleurs s'exprimer publiquement sur ladite réforme ce jeudi 12 septembre. Le Premier ministre en présentera les contours, le calendrier et la méthode pour la mise en place, entre autres, de cette fameuse retraite à points. Le Premier ministre devra tenter de déminer ce sujet explosif.

À écouter également dans ce journal

Basketball - Les Bleus ont battu les États-Unis en quart de finale de coupe du monde. Depuis 1948, jamais les Français n'avaient battu les Américains en match officiel. La France retrouvera l'Argentine en demi-finale vendredi 13 septembre à 14h sur M6.

Agression à Marseille - La cantinière poignardée par un déséquilibré à Marseille témoigne pour RTL. "Je suis détruite. Mentalement et physiquement. J'ai vu la fin de tout", a-t-elle déclaré, après être revenu sur son agression.

Richard Ferrand - Le président de l'Assemblée nationale est mis en examen. Les juges du tribunal de Grande Instance de Lille ont pris cette décision après l'avoir auditionné pendant 14h. Le proche d'Emmanuel Macron n'envisage pas de démissionner.