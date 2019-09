publié le 11/09/2019 à 22:21

Au surlendemain des annonces de la ministre de la Santé, avec notamment 750 millions d'aide aux urgences sur 3 ans, et devant la poursuite du mouvement dans plusieurs établissements hospitaliers, la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a rappelé ce mercredi 11 septembre qu'aucune mesure supplémentaire n'était prévue pour l'instant.

"Nous n'envisageons pas à ce stade de mesures supplémentaires et donc il faut maintenant être dans un moment de conviction vis-à-vis du collectif Inter-Urgences mais il y a un effort considérable qui a été réalisé, dont des choix budgétaires importants qui sont réalisés pour venir remettre à niveau les services d'urgence. On a un système qui se tient : on met de l'argent sur la table de manière massive, et dans le même temps on réorganise les urgences, les hôpitaux", affirme-t-elle à RTL.

Une fin de non recevoir peu appréciée par les manifestants à Paris rassemblés ce mercredi à l'appel de la CGT. "J'espère qu'on ne va pas la retrouver dans la rue sur un brancard cette jeune femme, qu'elle ne va pas être accueillie aux urgences, qu'elle ne va pas attendre des heures pour être soignée", a déclaré Caroline, qui travaille à l'hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône.

À écouter également dans ce journal

Grève RATP - Le trafic sera très perturbé vendredi 13 septembre sur l'ensemble du réseau parisien suite à l'appel à la grève de plusieurs syndicats dénonçant la réforme des traites. Dix lignes de métro vont être interrompues.

Basket - La France a fait tomber les États-Unis en quart de finale, à Dongguan (Chine). Ils défieront l'Argentine en demi-finale, vendredi 13 septembre, et sont également qualifiés pour les Jeux Olympiques de 2020.

Affaire Epstein - Un appel à témoins a été lancé à Paris pour retrouver d'éventuelles victimes de l'homme d'affaire américain qui s'est suicidé en prison. Trois femmes ont déjà été entendues.