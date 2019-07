Les infos de 6h : on pourra bientôt garder son numéro de téléphone fixe à vie

publié le 18/07/2019 à 06:30

La portabilité concerne déjà les numéros de mobiles et bientôt les numéros fixes. L'ARCEP, le gendarme des télécoms a décidé d'assouplir très nettement les contraintes géographiques. Concrètement, cela signifie que vous n'aurez pas à changer de numéro de téléphone quand vous déménagerez.

Il y aura deux étapes : la première à partir de janvier 2020, vous pourrez garder votre numéro à la condition de déménager dans une ville ayant le même préfixe géographique. Par exemple, si vous habitez Chatelaillon en Charente-Maritime, votre numéro commence donc par 05. Si vous emménagez à Saint-Emilion, ville en 05 aussi, vous garderez votre numéro.

La deuxième étape aura lieu à partir de janvier 2023. Quelle que soit la ville de métropole où vous décidez de vous installer, vous pourrez conserver votre numéro fixe. Vous pourrez quitter Saint-Emilion pour Charleville-Mézières, dans les Ardennes, en gardant votre numéro en 05. Cette nouveauté vient s'ajouter à la possibilité que nous avons déjà de garder à vie notre numéro de mobile ou celui de notre box en 09.

