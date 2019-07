Canicule : à quoi s'attendre pour la semaine prochaine

publié le 18/07/2019 à 06:11

C'est confirmé. La canicule va faire son grand retour en France à partir de lundi prochain, le 22 juillet.

L'épisode attendu sera moins exceptionnel que celui de fin juin, où les températures ont atteint les 45,9 degrés, un record jusqu'alors jamais atteint.

"Dans les 90% du pays qui sera touché par la canicule, les températures seront quotidiennement supérieures à 30°C affirme Pascal Scaviner, responsable du service prévision de La Chaîne Météo à RTL.fr. "Les régions les plus touchées seront le centre, l'est et le sud de la France" dit-il, "où les températures se situeront entre 35 et 40°C".

L'épisode durera 3 à 5 jours, et plus longtemps, de 5 à 6 jours, dans le sud.



Si vous souhaitez échapper à la canicule, le nord de la France de la Bretagne aux Hauts-de-France, ainsi que les Pyrénées-Atlantiques, seront épargnées, même si elles subiront de fortes chaleurs, selon Pascal Scaviner.

D'après La Chaîne Météo, l'été 2019 est propice aux canicules. Il devrait encore y en avoir une ou deux jusqu'à la fin de la saison.

Capture La Chaîne Météo Crédit : La Chaîne Météo