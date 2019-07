publié le 18/07/2019 à 06:00

Après 18 mois de concertation, Jean-Paul Delevoye dévoile jeudi 18 juillet ses préconisations pour le futur "système universel" promis par Emmanuel Macron. En présence de la ministre des Solidarités Agnès Buzyn, le haut-commissaire à la réforme des retraites recevra ce matin les syndicats et le patronat, consultés depuis plus d'un an sur le futur système censé remplacer les 42 régimes existants.

Puis il rejoindra Matignon en fin de matinée pour remettre son rapport au Premier ministre Edouard Philippe, avant de revenir au ministère des Solidarités pour un point presse à la mi-journée.

Ses préconisations devraient servir de base au projet de loi, maintes fois repoussé et attendu en Conseil des ministres à l'automne, avant un examen au Parlement probablement après les municipales de mars, pour une entrée en vigueur en 2025.

Un système "plus juste et plus lisible"

On en connaît déjà les grands axes, conformes aux promesses du candidat Macron: "plus juste et plus lisible", le futur "système universel" à points restera "public et par répartition", un "euro cotisé" devant donner "les mêmes droits à tous", avec un âge légal de départ maintenu à 62 ans.

De fait, de nombreuses pistes ont déjà été distillées par Jean-Paul Delevoye. Certaines spécificités devraient être maintenues: parmi les fonctionnaires de "catégorie active", les métiers "régaliens" (policiers, douaniers, pompiers, surveillants pénitentiaires) resteront autorisés à partir en retraite à 57, voire 52 ans, quand les aides-soignantes devraient rejoindre les règles du privé, avec un accès au "compte pénibilité" pour partir au mieux à 60 ans.

