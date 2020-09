publié le 18/09/2020 à 19:07

C'est toute la périphérie sud de Madrid, soit 13% de la population, qui passe en zone de mobilité restreinte. Face à l'avancée du virus, la région a décidé de contrôler les entrées et sorties des habitants de 37 quartiers considérés comme des zones sanitaires à risque.

Les réunions sont limitées à 6 personnes et les parcs vont de nouveau être fermés. "Je ne veux pas qu'on nous reconfine. On a déjà passé trois mois enfermés. C'était terrible", redoute Ana, habitante de Vallecas, dans le sud de Madrid.

Le confinement est pour l'instant écarté mais les autres quartiers de la capitale ne sont pas à l'abri de passer également sous contrôle.

L’Espagne est actuellement l'un des pays les plus touchés par la pandémie de Covid-19. Le pays a dépassé la barre des 600.000 cas, et 30 000 personnes y sont décédées du virus. La région de Madrid est la zone où le coronavirus est le plus actif.

À écouter également dans le journal

Protocole sanitaire - À Nice, les rassemblement de plus de 10 personnes dans les parcs, jardins, plages et sur les quais sont désormais interdits. Les débits de boisson doivent également fermer à 0h30.

Compensations - Les patrons de discothèques ont obtenu, vendredi 18 septembre, une aide de 15 000 euros par mois et par établissements. Les fonds seront alloués sans conditions.

Tests - La Haute-autorité de santé donne son feu vert aux tests salivaires, mais uniquement pour les personnes qui présentent des symptômes. Ils devraient être disponibles début octobre.