Coronavirus : le ministre de l'Économie Bruno Le Maire testé positif

et AFP

publié le 19/09/2020 à 01:38

Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, a fait savoir qu'il était positif au coronavirus via un tweet depuis son compte officiel vendredi 18 septembre au soir : "J'ai été testé positif à la Covid-19 ce soir. Je me suis immédiatement mis à l'isolement à mon domicile conformément aux règles sanitaires édictées par le gouvernement. Je ne présente aucun symptôme. Je resterai à l'isolement pendant 7 jours. Je continue à exercer mes fonctions".



Le président Emmanuel Macron, le Premier ministre, Jean Castex et les membres du gouvernement présents au Conseil des Ministres mercredi dernier ne sont "pas considérés comme cas contact de Bruno Le Maire" puisqu'ils ont respecté "scrupuleusement le protocole sanitaire et notamment les gestes barrières, le port du masque et les mesures de distanciation".

Ce n'est pas le premier cas de coronavirus au gouvernement puisque le 9 mars, l'ex-ministre de la Culture et actuel ministre du Commerce extérieur, Franck Riester, avait été diagnostiqué positif. Les secrétaires d'État à la Transition écologique de l'époque, Brune Poirson et Emmanuelle Wargon, l'avaient également été dans les deux semaines suivantes.

