publié le 30/01/2021 à 06:51

Le suspect du double meurtre dans la Drôme et en Ardèche, un ingénieur sans emploi de 45 ans, est également soupçonné d'avoir tué, deux jours avant, une DRH à Colmar, le mardi 26 janvier. Au fil de l'enquête, la police a fait le lien entre ces trois affaires. La première victime de ce raid meurtrier avait travaillé, au milieu des années 2000, dans une entreprise d'Eure-et-Loir, où l'accusé avait fait les frais d'un plan de licenciement.

Pour Martine, l'une de ses meilleures amies, le choc est immense : "On arrive pas à croire. Comment un homme a-t-il pu arriver à faire ça de sang froid? C'est un choc qui arrive directement au cœur, une douleur atroce" déplore l'amie de la victime, qui était originaire de la commune de Sainte-Marie-des-Champs, en Seine-Maritime.

"Quand vous avez une mère qui vous téléphone et qui vous dis 'on a tué ma fille', vous vous demandez si c'est possible et si c'est bien la personne que vous connaissez qui est au bout du fil" ajoute Martine qui explique attendre "que la personne parle et explique son geste, pourquoi il a fait ça parce que c'est inhumain".

En se remémorant le souvenir de son amie, elle souligne que "c'était quelqu'un d'extrêmement bien, droit, très juste qui était très strict dans son travail en restant très humain". Le suspect qui a été interpellé est resté silencieux depuis le début de sa garde à vue.

