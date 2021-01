Meurtres en Drôme-Ardèche et en Alsace : des affaires liées ?

publié le 28/01/2021 à 19:38

Acte de désespoir ou de vengeance ? Jeudi 28 janvier 2021, un homme de 45 ans a tué par balles une conseillère Pôle Emploi à Valence (Drôme), puis une DRH ardéchoise d'une entreprise où il avait travaillé, avant d'être interpellé et placé en garde à vue.

Un drame qui résonne étrangement avec autre affaire en cours : une DRH a été tuée mardi 26 janvier sur un parking situé dans la région de Colmar (Haut-Rhin). Quelques minutes plus tard, un ancien collègue de la victime, DRH lui aussi, était braqué à son domicile. Le suspect "s'est présenté à ma porte avec une arme cachée dans un carton à pizza (...) Il m'a tiré dessus et m'a raté", témoigne ce dernier sur RTL. Or ces deux affaires pourraient bien être liées, apprend-on ce jeudi soir.

Les similitudes sont en effet troublantes. Car si l'auteur des faits à Colmar est toujours officiellement en fuite, il serait âgé d'une cinquantaine d'années. L'âge de l'individu interpellé jeudi matin après la tuerie de Valence peut donc correspondre. Il est en outre originaire de Nancy (Haut-Rhin), non loin de Colmar. Il y réside d'ailleurs toujours.

Même tueur ou "copycat" ?

Les parquets de Colmar et Valence confirment que des vérifications sont en cours afin d'établir ou non un lien entre les deux dossiers. "C'est quelque chose que nous regardons", abonde une source policière interrogée par RTL.

Les tueurs de Valence et de Colmar sont-ils une seule et même personne ? L'assassin de Valence a-t-il été inspiré par le meurtre perpétré en Alsace ? Ou s'agit-il simplement d'un malheureux hasard ? Le suspect des attaques en Drôme-Ardèche était en cours d'audition jeudi soir et les enquêteurs travaillaient à retracer son parcours des jours précédents.