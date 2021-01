publié le 29/01/2021 à 13:33

C’est le même homme qui a semé la mort du côté de Valence et en Alsace cette semaine : le lien a été établi entre les meurtres d’une conseillère Pôle emploi dans la Drôme et d'une directrice des ressources humaines en Ardèche, jeudi 28 janvier, et le meurtre d'une femme et la tentative d'assassinat d'un homme, eux aussi DRH, dans le Haut-Rhin, mardi 26 janvier.

Le suspect est placé en garde à vue depuis jeudi, où il garde le silence. Selon toute vraisemblance, il se serait vengé de ses trois anciens supérieurs hiérarchiques. Les deux DRH pris pour cible en Alsace ont monté ensemble un plan de restructuration dans une entreprise où a travaillé le suspect. Il avait aussi été licencié de l'entreprise où officiait la DRH de l'Ardèche. Le mystère demeure sur le meurtre de la conseillère Pôle Emploi : il n’avait jamais eu affaire à elle mais avait bien été inscrit dans cette agence.

L'homme est originaire de Nancy. Il est né en 1975 a passé toute sa jeunesse dans cette ville, puis a enchaîné avec des études d'ingénieur à Metz, terminées il y a 22 ans. Dernièrement, il habitait seul à Nancy au 3ème étage d’un HLM, où il avait repris l'appartement de sa mère, selon des voisines historiques de cet immeuble.

"Depuis tout petit on les connaît, la mère les corrigeait. (...) Je l’ai recroisé il y a trois ou quatre jours sur mon palier, c’est la première fois que je l’ai vu sourire", dit l'une d'elles. La dernière fois qu’elles l’ont vu, en début de semaine, il chargeait des sacs de voyage dans sa voiture rouge. Pour quel parcours exact ? C’est ce que l'enquête va s’attacher à détailler.

