Mondial de hand : les Bleus éliminés par la Suède en demi-finale

publié le 29/01/2021

La marche était trop haute pour les Bleus. Face à des Suédois appliqués et nettement supérieurs, l'équipe de France de handball s'est inclinée de 5 buts, 31 à 26 en demi-finale du Championnat du monde ce vendredi 29 janvier. Les Bleus joueront ce dimanche pour tenter d'aller chercher une médaille de bronze face à l'Espagne ou le Danemark.

Après une entame de match compliquée, les hommes de Guillaume Gilles sont restés au contact des Suédois mais ne sont jamais parvenus à réellement les inquiéter. Les Bleus ont été un peu lâchés par leur gardien, il a fallu attendre 25 minutes pour voir le premier arrêt des Français, signé du deuxième gardien Yann Genty.

Menée 16-13 à la mi-temps, le France n'a pas su se sublimer en seconde période, face à des Suédois tout en maitrise, à l'image d'un Hampus Wanne (11/13) ou d'un Daniel Pettersson (6/6), qui ont fait très mal aux Bleus.

Les Suédois ont été meilleurs que nous Michael Guigou





Du côté des Français, privés de Timothey N'Guessan et Luka Karabatic blessés, les difficultés étaient nombreuses en attaques, tant tactiquement que physiquement. Seul Hugo Descat (5/5) s'est montré efficace. Trop d'imprécisions et de tirs forcés en revanche du côté de Dika Mem (3/8) ou de Nedim Remili (4/7).

"Il nous a manqué un peu plus de vie, un peu plus d'énergie. C'est regrettable quand on voit ce qu'on a été capable de faire. C'est comme ça, les Suédois ont été meilleurs que nous", constate Michael Guigou au micro de TMC. "On a toujours été en difficulté, en manque d'efficacité en attaque", a de son côté reconnu le coach des Bleus Guillaume Gilles.

Une médaille de bronze à aller chercher

Pour cette équipe de France nouvelle génération, être dans le dernier carré était déjà une belle performance. Les Bleus ont maintenant plus qu'un lot de consolation à aller chercher : une médaille de bronze ce dimanche face à l'Espagne ou le Danemark, qui s'affronteront ce vendredi soir dans l'autre demi-finale.