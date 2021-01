publié le 29/01/2021 à 18:43

L'enquête sur le double homicide perpétré jeudi 28 janvier 2021 dans la Drôme et en Ardèche a fait le lien avec un autre meurtre et une agression survenus mardi contre des DRH dans le Haut-Rhin, une avancée qui permet de lever un coin du voile sur les motivations d'un suspect toujours muet en garde à vue ce vendredi.

Le témoignage sur RTL d'un policier qui a participé à l'arrestation de Gabriel Fortin laisse également entrevoir la personnalité du suspect. L'agent dépeint notamment le "regard vide" de l'individu au moment de son interpellation vigoureuse. Une voiture des forces de l'ordre est en effet entrée volontairement en collision avec le véhicule du suspect alors que ce dernier empruntait un pont à contresens en direction de Valence.

"Je savais que je mettais en péril l'intégrité physique de mes collègues", raconte Patrick, le policier qui se trouvait derrière le volant. Il n'a toutefois pas hésité à réaliser cette dangereuse manoeuvre pour mettre Gabriel Fortin hors d'état de nuire. Malgré le "choc", les agents ont pu interpeller leur suspect sans difficulté. Et lorsqu'il lui a été demandé les raisons de son passage à l'acte, il a préféré garder le silence. Il a toutefois décliné son identité.

À écouter également dans ce journal :

- Coronavirus : Emmanuel Macron réunit un Conseil de défense sanitaire ce vendredi à 18 heures, a annoncé l'Élysée, alors que la pression s'accroît sur l'exécutif pour fixer de nouvelles restrictions contre l'épidémie de Covid-19, avec un possible reconfinement à la clé.

- Vaccination : l'Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé l'utilisation dans l'Union européenne du vaccin d'AstraZeneca contre la Covid-19 pour les plus de 18 ans, alors que les 27 fustigent ses retards de livraison. Le vaccin développé par le laboratoire britannique AstraZeneca et l'université d'Oxford est le troisième à obtenir le feu vert de l'EMA, après ceux de Pfizer-BioNTech le 21 décembre et de Moderna le 6 janvier.

- Mondial de handball : l'équipe de France peut rallier sa première finale d'un grand rendez-vous depuis 2017 en cas de victoire sur la nouvelle génération suédoise lors des demi-finales du Mondial vendredi au Caire.